Ragusa – Il comando di Polizia Locale di Ragusa comunica che domenica 1 marzo 2026 a partire dalle ore 7 a fino a conclusione dei lavori (ore 12.00 circa) sarà interdetta la circolazione sulla SS 514 dal km 0+00 al km 11+900, per consentire le operazioni di brillamento di materiale esplosivo rinvenuto all’interno di un cantiere dei lavori di ammodernamento della strada statale Ragusa – Catania.
Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi nella predetta fascia oraria.
La relativa ordinanza n.236 del 27.02.2026 è disponibile al link
https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=19422154&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio del sito istituzionale del Comune di Ragusa.
