Ragusa – “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Così l’art. 21 della nostra Costituzione. Il senso è inequivocabile, il diritto indiscutibile, una conquista di libertà che oggi sembra compromesso.

La Scuola dei Beni Comuni di Ragusa Ibla, al terzo incontro del 2025, recepisce la necessità di un confronto tutto al femminile sulla libertà d’informazione e sulle controverse attuazioni di uno strumento fondante della democrazia plurale. Alle 9 di sabato 22 febbraio nell’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla saranno le giornaliste Adele Grossi (Rai News 24), Giovanna Reanda (Radio Radicale), Chiara Prato (TG2), Giusy Fasano (Corriere della Sera) a raccontarsi e raccontare esperienze tanto diverse eppure così uguali nel mondo complesso e variegato della comunicazione che, ancora oggi, vede le donne lottare per affermare la propria libertà professionale. L’informazione prima ancora che essere un diritto di tutti è una libertà fondamentale che si salda con le altre libertà, quale strumento di conoscenza e quindi di contrasto alle diseguaglianze sociali, economiche, di genere.

Oggetto di un’evoluzione fuori controllo, a tratti involutiva, si parlerà dell’informazione pura che nella corsa on line, nella pluralità televisiva e nella lenta agonia della stampa, rischia di confondere la capacità di fotografare e commentare la realtà con controlli e censure mirate a spegnere il pensiero libero e scevro da condizionamenti.

Modera il dibattito la giornalista Franca Antoci.

Adele Grossi. Giornalista a Rainews 24, inizia a lavorare nel 2007 per le emittenti locali del Lazio. Nel 2012 è fra i vincitori del Premio Ansa “Professione Reporter”, autrice nello stesso anno di una videoinchiesta in due puntate sul mare e la depurazione in Calabria, trasmessa dal tg4, quindi autrice di varie inchieste per Spotlight.

Giovanna Reanda è direttrice dell’emittente fondata da Marco Pannella dal gennaio 2024. Romana, lavora a Radio Radicale dal 1990, iniziando in archivio, per poi passare dopo pochi mesi in redazione. Giornalista professionista dal 1997 è stata corrispondente parlamentare per molti anni e attualmente è membro del Direttivo dell’Asp e di Stampa Romana, e già caporedattore.

Chiara Prato. Giornalista professionista da gennaio 2002. Si è laureata all’Università di Torino in Scienze della Comunicazione e poi specializzata alla Luiss di Roma. Tanta gavetta in giornali, radio ed emittenti locali. Poi free lance in Medio Oriente. Ha lavorato per il Sole24Ore, Radio24, AP Com, Famiglia Cristiana, il Tempo e poi in Rai a Tg2 Dossier, Costume&Società e Punto.it. Oggi capo servizio a TG2.

Giusi Fasano è giornalista del «Corriere della Sera» dal 1989. Si occupa prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria. In oltre venticinque anni di lavoro ha raccontato con passione e delicatezza tanti drammatici avvenimenti in Italia e all’estero, da ultimo inviata in Ucraina e in Israele. Autrice di molte pubblicazioni, da ultimo “Ogni giorno tre”, sulle morti sul lavoro.