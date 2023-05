LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta organizzerà per la prima volta il Mediterrane Film Festival, un evento che mette in mostra il talento creativo e artistico di questa regione. Il festival si svolgerà tra il 25 e il 30 giugno a La Valletta e in vari altri luoghi intorno a Malta.

L’evento permetterà ai paesi MED9 (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Slovenia, Croazia e Malta) per incontrare e discutere l’importanza della collaborazione nel settore cinematografico tra i paesi del Mediterraneo.

Parteciperanno produttori cinematografici internazionali, funzionari dello studio, produttori, registi e rappresentanti della Mediterrane Film Commission, della British Film Commission e degli Hollywood Studios.

Il commissario maltese per il cinema, Johann Grech ha detto, “questa è una delle tante iniziative intraprese dalla Malta Film Commission affinchè l’industria continui a crescere e attirare più film nel nostro paese.” Ha aggiunto che l’obiettivo di questo festival è rafforzare la posizione di Malta nel mercato cinematografico globale e attrarre più progetti cinematografici.

Il ministro del turismo Clayton Bartolo ha sottolineato l’importanza della collaborazione attraverso varie opportunità in modo che si possa costruire un futuro attraente per l’industria cinematografica maltese per le generazioni future.

L’Ambasciatore italiano a Malta Fabrizio Romano ha rimarcato: “Questo festival servirà come tributo al valore della cooperazione e all’importanza della regione mediterranea per lavorare in modo coeso nel settore cinematografico”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).