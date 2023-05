ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è una concreta prospettiva per un’alleanza strutturale”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a “Mezz’ora in più”, a proposito del Pd di Elly Schlein. “Come forze progressiste – aggiunge – noi conduciamo battaglie di frontiera. La convergenza deve essere su obiettivi condivisi, non deve esserci un compromesso al ribasso”. “Su alcuni temi – aggiunge – come il salario minimo, il Pd sta raggiungendo posizioni che noi già avevamo da tempo, anzi sono nostri cavalli di battaglia. Su altre posizioni non abbiamo registrato un effettivo cambiamento, come sul conflitto russo-ucraino e anche per quanto riguarda le tecnologie eco sostenibili”.

(ITALPRESS).