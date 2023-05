SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS/MNA) – La Bulgaria si sta impegnando per essere pronta ad accettare l’euro entro e non oltre il 1^ gennaio 2025. I preparativi e i progressi del Paese in questa direzione sono stati discussi negli incontri del ministro delle Finanze Rositsa Velkova con il presidente dell’Eurogruppo Pascal Donahue e con il commissario europeo Valdis Dombrovskis durante la riunione ECOFIN del 27-28 aprile 2023. In relazione alle speculazioni dei media relative ai processi di adesione del nostro Paese all’Eurozona, il Ministero delle finanze afferma categoricamente che in questi incontri non è stato sollevato il tema del rinvio dell’introduzione dell’euro in Bulgaria dopo il 1 gennaio 2025: “L’adesione all’Eurozona è una priorità per il nostro Paese.

Prosegue l’attivo lavoro dello Stato in vista dell’adozione della moneta unica europea, sia nella parte tecnica che in quella legislativa. Il ministero delle Finanze ritiene inaccettabile diffondere notizie false e messaggi contraddittori nei media, in particolare quelli con una buona reputazione nello spazio pubblico”.

