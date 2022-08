Ragusa – Concorso per 5 agenti della Polizia Municipale al Comune di Ragusa. Il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 5 risorse in possesso di diploma, da inquadrare in categoria C – posizione economica C1.

Sul sito del Comune di Ragusa è stato pubblicato l’avviso del bando dove sono elencati i requisiti e come partecipare al concorso. Ecco alcuni dettagli che riportiamo di seguito:

Concorso per 5 agenti di Polizia Municipale a Ragusa: requisiti

I candidati al concorso per agenti di polizia municipale al Comune di Ragusa devono possedere i requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;

non essere stati licenziati dal Comune di Ragusa, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione dal Comune di Ragusa;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

idoneità psico-fisica;

essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86;

patente di guida di categoria B;

non trovarsi nelle condizioni di disabilità;

per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130;

disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli);

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità).

Rendiamo noto che sul concorso opera la riserva di n. 2 posti a favore dei volontari FF.AA.

Comune di Ragusa, selezione per concorso 5 agenti Polizia Municipale

In relazione al numero di domande pervenuto l’Amministrazione si riserva di effettuare una preselezione.

La procedura selettiva si svolgerà attraverso tre prove d’esame: una di efficienza fisica, una scritta ed una orale che verteranno sulle materie specificate nel bando allegato a fine articolo.

Concorso Polizia Municipale: domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso per agenti di polizia municipale al Comune di Ragusa deve essere presentata entro le ore 12.00 del 29 Agosto 2022 tramite procedura telematica disponibile a questa pagina. Per accedere alla compilazione del form online è necessario essere in possesso dello SPID.

Bando per 5 agenti di Polizia Municipale: documentazione per domanda:

copia di un valido documento d’identità;

ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di € 10,00;

in caso di titolo di studio conseguito all’estero: la documentazione comprovante l’avvio dell’iter procedurale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, per l’equivalenza del proprio titolo di studio estero;

in caso di richiesta di tempi aggiuntivi: idonea certificazione, rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso.

BANDO

Gli interessati sono invitati a consultare con attenzione il BANDO (Pdf 289 KB), pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 60 del 29-07-2022.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La data relativa alla prova d’esame scritta è indicata nel bando. Tutte le successive comunicazioni connesse all’espletamento del concorso saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Ragusa, nella sezione Bandi di concorso e all’Albo pretorio online.