Ragusa – Offerta di lavoro a Ragusa. Si cerca un sistemista con esperienza per lavoro con contratto a tempo determinato. Domanda in scadenza il 19 agosto 2022. Ecco i requisiti e la retribuzione. Per candidarsi bisogna collegarsi al sito www.silavora.it e registrarsi su SILAV Sicilia tramite Spid.



Per vedere tutte le offerte di lavoro bisogna collegarsi al sito www.silavora.it ed entrate nello spazio Offerte poi bisogna cliccare su Offerte gestite dai centri per l’Impiego. Poi bisogna inserire nella sezione OPZIONI LA Regione, la Provincia ed il Comune e cliccare su TROVA RISULTATI

Offerta di lavoro a Ragusa ad agosto: requisiti e retribuzione

Numero lavoratori: 1

Profilo ricercato: sistemista

Descrizione: supportare l’ufficio amministrativo nell’implementazione di un nuovo gestionale

Esperienza richiesta: si

Breve descrizione esperienza: esperienza lavorativa su applicativi, sistemi zucchetti

Requisiti Richiesti Essenziali

Livello di scolarizzazione: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’universita’

Conoscenze informatiche: si

Altre conoscenze e capacità: esperienza su applicativi zucchetti

Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali preferibilmente residente o domiciliato in Ragusa

Titoli studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’universita’

Descrizione: preferibilmente titolo di studio attinente materia informatica

Condizioni Lavorative Offerte

Sede di lavoro: Ragusa

Tipologia di contratto: lavoro a tempo determinato

Modalità lavoro: full time

Contratto collettivo nazionale applicato CCNL per i dipendenti delle industrie alimentari – Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero, Federalimentare

Ulteriori condizioni offerte: € 1650,00 mensili lordi CCNL industria alimentari 4 LIV

Data scadenza: 19/09/2022

Offerte di lavoro a Ragusa: come candidarsi e come avere informazioni

Gli interessati potranno in modalità on line accedere, registrarsi e inviare la candidatura. Per ulteriori informazioni contattare gli sportelli del servizio Incrocio Domanda / offerta di lavoro, come di seguito indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00:

Centro per l’impiego

Ragusa

Telefono: 0932 082540 – 0932 082556 – 0932 082525

Mail: ulrgc00@regione.sicilia.it

Modica

Telefono 0932 761658

Mail: sc54c00@regione.sicilia.it

Vittoria

Telefono 0932 1977608 – 0932 1977609 -0932 1977613

Mail sc55c00@regione.sicilia.it

