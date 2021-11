Moda e spettacolo

I Chelsea Boots: ecco le tendenze di moda 2021/2022 FOTO

Gli stivaletti Chelsea Boots tra le tendenze di Moda per l’inverno 2021/2022. Gli stivali british bassi e senza lacci sono tornati in scena per la modica invernale 2022. Sono adatti a ogni look e sonola risposta esatte per vestirsi in modo comodo in inverno, tra umidità, pioggia e vento. Per vincere la pigrizia (e il freddo) servono gli alleati giusti: un buon cappotto e un bel paio di stivaletti resistenti e cool, che ci facciano sentire chic in qualsiasi situazione. I Chelsea Boots sono i cugini stretti dei Beatles, tornano periodicamente sulle passerelle e piacciono a tutti perché sono facilissimi da infilare (e da abbinare) anche all'ultimo minuto, sotto ogni look. Da Bottega Veneta a Sportmax, quest'anno i brand li propongono in versione "chunky", con la suola alta e a contrasto, perfetti per tenere al caldo i piedi con stile.I Chelsea Boots di tendenza per l'Inverno 2022Moaconcept presenta la nuova collezione di Boots per l’inverno 2021, ideali per la città perché in perfetto stile urban ma anche per una gita fuori porta o una passeggiata in montagna. La stagione FW21 presenta quattro styles che rinnovano i modelli nello stile e nei colori ma sempre con la garanzia di qualità del Made in Italy. La linea Tate, comodi Chelsea Boots dalla suola maxi e ondulata per dare un tocco chic ed elegante, disponibili in pelle beige o pitone e in suede glitter o black. I Vanguarde, stivaletti Chelsea in pelle black o beige, suola carrarmato ma leggerissima, un classico con personalità.Peggy Combat, il più rock tra i modelli, stringato con cerniera laterale e fibia, in pitone beige o red-dark cui si aggiunge il classico modello in pelle black. Tra i modelli ci sono i Peggy Chelsea, un boot modello Chelsea ma con un tocco moderno e di tendenza, un must di stagione, in pitone per un look più ricercato o nelle varianti beige, black e brown.Da Stella McCartney a Sportmax, moltissimi brand hanno portato in passerella le loro rivisitazioni dei Beatles per l'inverno 2022. A onor del vero, il modello che quest'anno va per la maggiore è il Chelsea, caratterizzato da una suola alta e da un look più "sportivo" e adatto all'aria aperta (la prima ad adottarli fu la regina Vittoria che li trovava comodi per cavalcare). I Beatles boots sono una variante inventata proprio dai Fab Four: hanno una punta leggermente più stretta e affusolata e un tacco basso che li solleva da terra. I diversi modelli lanciati quest'anno hanno un elemento in comune: sono tutti molto alti e con la sua scuola a contrasto, insomma "chunky". Bottega Veneta ad esempio li ha proposti alti fin sopra alla caviglia, con una suola colorata a contrasto (come quelli sfoggiati da Chiara Ferragni) una linea seguita anche da Sportmax, che ne ha fatto un caposaldo della sua sfilata in diverse sfumature di colore, dal rosa al marrone cuoio. Non fanno eccezione i brand low cost: H&M ha proposto un'intera linea bicolor con tassello e suola a contrasto, mentre Zara punta sulla semplicità del total black con modelli perfetti in ogni occasione.Moda Inverno 2021/2022: come abbinare i Beatles BootsAnche se queste calzature nascono per la campagna, ormai sono entrate a far parte del guardaroba cittadino: si infilano in un attimo e, a differenza degli stivali alti, sono comodissimi sotto i pantaloni. I modelli chunky con la suola in gomma colorata sono perfetti per sdrammatizzare un semplice look total black aggiungendo un tocco contemporaneo e metropolitano. Le versioni più alte, a sfiorare il polpaccio, si abbinano bene a una longuette o una gonna lunga plissettata. Da evitare invece con la minigonna o con un minidress, per evitare che "taglino" la gamba (specialmente se l'altezza non è dalla vostra parte).

