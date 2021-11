Cucina

Torta all'ananas: come si prepara con la ricetta veloce

La Torta all’ananas è tra le torte più facili da preparare a casa. La torta all’ananas è un dolce alla frutta soffice e genuino. Per preparare la torta all’ananas basta pochi ingredienti, vediamo quali: farina, uova, zucchero, pochi grassi e ananas in fette (sia fresco che sciroppato).Torta all’ananas: ingredientiQuantità per uno stampo da 24 cm1 ananas intero fresco (oppure 1 barattolo di ananas sciroppato oppure in succo)200 gr di farina ’00120 gr di zucchero (metà di canna e metà classico oppure uno solo)2 uova grandi a temperatura ambiente70 ml di olio di semi (oppure burro fuso)2 cucchiai di latte a temperatura ambientebuccia grattugiata di limonebuccia grattugiata di arancia1 bustina di lievito per dolci (16 gr)Torta all’ananas: come si preparaCome fare la Torta all’ananasPer prima cosa pulite l’ananas ricavando il cuore con l’apposito attrezzo. e tagliate in fette. Sia che utilizzate ananas fresco, sciroppato o in succo, asciugate bene le fette su una carta assorbente. Montate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero e le bucce grattugiate di agrumi. Ottenuto un composto spumoso, versate l’olio a filo e continuate a montare, infine aggiungete la farina e il lievito setacciato. Poi amalgamate con le fruste lentamente, l’impasto si presenta corposo. Aggiungete prima uno, poi il secondo cucchiaio di latte per ammorbidire. Infine aggiungete i pezzi di ananas avanzati (una fetta e mezza circa) nell’impasto. Dovete mettere da parte 8 fette di ananas per la decorazione.Poi preparate la teglia da 24 cm, imburrate e infarinate. Se volete realizzare la torta rovesciata all’ananas, adagiate sul fondo le fette così come le vedete nel disegno, aggiungete 2 cucchiai di zucchero semolato o di canna. Versate sopra l’impasto. Se invece volete realizzare una Torta all’ananas gonfia e soffice con il decoro in superficie. Versate l’impasto in teglia e decorate con le fette di ananas.

