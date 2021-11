Attualità

Pozzallo, collaudato il nuovo terreno in erba dello stadio comunale

Pozzallo - E’ stato effettuato ieri sabato 27 novembre il collaudo della copertura in erba del campo di calcio comunale per la rispondenza dei risultati prestazionali per l'omologazione. I tecnici della LND Servizi, società di ingegneria che collabora con il Coni, hanno effettuato, pur nell’inclemenza del tempo, i prescritti rilievi: in particolare l’altezza libera del filo d’erba, risultata conforme a quella indicata nel Regolamento L.N.D. (da 10mm a 15mm), oltre agli altri rilievi quali la prova di rimbalzo, che ha dato anch’essa esito positivo. I tecnici della LND Servizi hanno verbalmente indicato, al fine di accrescere ulteriormente le condizioni di sicurezza della struttura sportiva, alcuni accorgimenti che già nei prossimi giorni saranno messi in opera dall’impresa ALCAL di Licata che ha eseguito i lavori. La struttura sportiva passa a pieni voti il severo esame del Coni.

