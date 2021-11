Paolo Del Debbio e la dieta, dimagrito 27 kg: Ã¨ irriconoscibile

Salute e benessere

Paolo Del Debbio e la dieta, dimagrito 27 kg: è irriconoscibile

Il giornalista Paolo Del Debbio e la dieta che lo ha fatto dimagrire 27 kg. Del Debbio dimagrito 27 kg è irriconoscibile. Il suo ritorno in tv su Rete 4 dopo la dieta aveva sconvolto tutti i suoi telespettatori tanto che in molti avevano pensato che fosse malato ma non è così, fortunatamente è solo dimagrito. Già, perché Del Debbio si è messo a dieta e ha perso la bellezza di 27 chili.Dieta di Paolo Del debbio: ecco come è dimagritoPaolo Del Debbio si è affidato a uno specialista e che alla dieta abbina anche molto movimento, fondamentale per rifinire e mantenere la linea. "Si muove molto e mangia molto meno", spiega il quotidiano capitolino. E ancora, si scopre che ha tolto dalla sua dieta tutto ciò che fa ingrassare, optando in prevalenza per verdure, carne e pesce. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quasi 30 kg in meno, mica bruscolini.

Paolo Del Debbio si è affidato a uno specialista e che alla dieta abbina anche molto movimento, fondamentale per rifinire e mantenere la linea. "Si muove molto e mangia molto meno", spiega il quotidiano capitolino. E ancora, si scopre che ha tolto dalla sua dieta tutto ciò che fa ingrassare, optando in prevalenza per verdure, carne e pesce. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quasi 30 kg in meno, mica bruscolini.