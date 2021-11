Politica

Vittoria, interi quartieri al buio e i cittadini hanno paura: cosa fa il Comune?

Vittoria - Interi quartieri di Vittoria sono senza pubblica illuminazione da settimane. Un problema per i residenti che denunciano una assoluta mancanza di sicurezza, specie se associata alla pericolosa recrudescenza criminale degli ultimi giorni. A sollevare la questione e a chiedere un intervento dell’amministrazione comunale è il consigliere comunale di FdI Salvo Sallemi. “Vittoria è caduta in un baratro- dice Sallemi -. Abbiamo registrato sparatorie, rapine, atti di vandalismo e l’emergenza sicurezza è gravissima. A ciò si aggiunge un altro grave fatto: intere zone cittadine sono da settimane completamente al buio e nessuno, delle istituzioni cittadine, dice e fa nulla. La mancanza di pubblica illuminazione nei quartieri è allarmante e gravissima.I cittadini hanno paura: senza luce non c’è sicurezza. C’è chi teme di uscire di casa nelle ore serali e la gente è costretta ad usare le torce per girare per strada. Cosa fa il sindaco? Perché non sollecita chi di competenza a intervenire? Perché non chiarisce alla città cosa stia accadendo? Presenterò una interrogazione in consiglio comunale per chiedere risposte immediate”.

