Corona di fiori nell'ex segreteria di Di Falco: candidato a sindaco di Vittoria

Vittoria - Una corona di fiori è stata trovata stamattina davanti alla sede di Vittoria dell’ex comitato elettorale del candidato sindaco Salvatore Di Falco. Un messaggio intimidatorio, dopo alcuni episodi inquietanti avvenuti in città nell’ultima settimana: la sparatoria con ferimento di un pregiudicato, l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un garage, la rapina di ieri ai danni della filiale del Monte dei paschi di Siena. A Vittoria nelle ultime settimane si sono verificati troppi episodi di criminalità e i cittadini cominciano ad aver paure. Dopo la notizia diffusa anche sui social con la foto delle ghirlanda funebre trovata davanti alla sede elettorale del candidato a sindaco di Vittoria, salvatore Di Falco, sono stati postati sul profilo di Di Falco tantissimi messaggi di solidarietà, eccone alcuni.Corona di fiori per l'ex segreteria di Di Falco, candidato sindaco VittoriaIl sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: “piena solidarietà all’avvocato Di Falco. So per esperienza diretta – scrive il sindaco Aiello - cosa si prova quando si subiscono intimidazione e minacce, soprattutto loschi avvertimenti. Come Sindaco e come cittadino esprimo All’ Avv. Di Falco solidarietà piena e comprensione per l’indegna minaccia subita da parte di gente che si camuffa nell’anonimato. Non prevarranno”.Piero Gurrieri, candidato a sindaco alle ultime elezioni Amministrative, scrive: Questa mattina è stata ritrovata una corona di alloro in via Ruggero Settimo, a Vittoria, proprio accanto all'ingresso dell'immobile che, fino a un mese fa, era la sede del Comitato elettorale dell'avv. Salvatore Di Falco. Sono in corso indagini della Polizia di Stato, cui è stata presentata denuncia. Si respira un brutto clima in Città, agli attacchi criminali di questi giorni si aggiunge ora quest'altro evento di cui è difficile decifrare natura, mandanti, esecutori e destinatari. A Turi Di Falco, e all'intero suo gruppo politico, sento in ogni caso, fin d'ora, di esprimere la più affettuosa vicinanza mia personale e della mia Comunità politica, delle nostre elettrici, dei nostri elettori. Ma invito anche i Cittadini che fossero in grado di fornire elementi utili ad individuare i responsabili a recarsi subito dalle Forze dell'Ordine. Perchè è difficile credere che nessuno abbia visto o sentito nulla, e perchè non potrà esserci alcun riscatto civile se a prevalere fossero comportamenti omertosi. Se saremo uniti, loro non prevarranno!Corona fiori nell’ex segreteria del candidato a sindaco VittoriaIl deputato regionale, Giorgio Assenza: “Il clima estremamente pesante che si respira a Vittoria preoccupa non poco. Ai gravi atti di violenza criminale registratisi in questi giorni, si aggiunge l’intimidazione di questa mattina ai danni dell’ex candidato Sindaco Salvatore Di Falco , a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza qualora fosse il destinatario del grave gesto: la deposizione di una corona di alloro davanti alla ex sede del suo comitato elettorale. Siamo seriamente preoccupati di ciò che sta avvenendo nella città ipparina, dove sembrano tornati i tempi bui degli anni Novanta. Auspichiamo- scrive Assenza - una forte presenza e l’intervento delle Istituzioni preposte e lanciamo un appello a tutti i rappresentanti politici affinché si abbassino i toni e si operi tutti insieme per riportare serenità e speranza in città”.

