27 novembre: Covid Ragusa, 371 positivi e 11 ricoverati in ospedale

Ragusa – Sono 371 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo annunciano i dati dell’Asp di Ragusa di oggi 27 novembre 2021. Tra i 371 positivi ci sonoi 353 in isolamento domiciliare e 11 ricoverati in ospedale, 5 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Sale il numero delle persone guarite dal coronavirus e sono 19.498 mentre il numero dei decessi è stabile a 377. Ma vediamo tutti i dati dell’Asp di Ragusa dei positivi nei vari Comuni Iblei, dei ricoverati e dei test Covid. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune: 8 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 36 Comiso, 6 Giarratana, 25 Ispica, 110 Modica, 1 Monterosso Almo, 16 Pozzallo, 109 Ragusa, 18 Santa Croce Camerina, 11 Scicli, 12 Vittoria.Ricoverati per virus Covid a RagusaEcco i dati dei 11 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 10 nel reparto di Malattie Infettive (5 residenti e 5 proveniente da fuori provincia) e 1 residente in provincia di Ragusa in area grigia. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 211.929 tamponi molecolari, 36.918 test sierologici, 504.434 test rapidi per un totale di 753.281.

