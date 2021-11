Salute e benessere

Dieta 2021 dei 7 giorni: ecco il metodo facile per dimagrire

La dieta 2021 dei 7 giorni può far dimagrire in modo facile fino a 3 kg prima del Natale. Il metodo semplice per perdere peso velocemente senza privarsi del piacere di mangiare è quello di non rinunciare al cibo sano e salutare. La dieta 2021 dei 7 giorni può far dimagrire fino a 3 kg. L'obiettivo di una dieta per dimagrire è anche di perdere liquidi, di conseguenza andrebbe ridotto il più possibile il sale che, al contrario, li trattiene. «Al suo posto si possono per esempio il curry e lo zafferano che sono sempre ottimi ingredienti utilizzare le spezie utili per variare il gusto di un alimento che ha un sapore molto neutro» suggeriscono i nutrizionisti.Dieta 2021 dei 7 giorni per dimagrire prima di Natale: schema menùLunedì: colazione con 125 g di yogurt greco senza grassi con 50 g di fiocchi di avena integrali, frutti di bosco e granella di frutta a guscio. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: spaghetti di zucchine e spada. Insalata verde. Un pacchetto di cracker. Merenda: 1 mela e 2 noci. Cena: 150 g di pollo marinato in erbe aromatiche e cotto alla piastra. Zucchine al vapore. Una fetta di pane integrale.Martedì: colazione con una tazza di tè verde. Uno yogurt bianco con 50 g di fiocchi di avena frutta secca e frutta fresca. Spuntino: un centrifugato di frutta e verdura. Pranzo: 150 g di bresaola. Due zucchine ripiene. Due fette di pane integrale. Merenda: 20 g di frutta secca. Cena: vellutata di zucchine e finocchi. 180g di tartare di orata condita con succo di limone e zenzero. Due fette di pane integrale.Mercoledì: colazione con un caffè d'orzo senza zucchero. Due fette biscottate integrali con crema di nocciole al 100%. Mirtilli freschi. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 60 g di pasta integrale condita con sugo di zucchine, zafferano e gamberetti. Merenda: uno yogurt bianco magro con polvere di cacao amaro. Cena: 150 g di salmone al forno; insalata di zucchine tagliate à la julienne, condite con un cucchiaino di olio evo e menta.Giovedì: colazione con un tè verde. 130 g di porridge con yogurt magro bianco, frutta fresca e 3 noci. Spuntino: una tisana. Tre noci. Pranzo: 150 g di pollo e zucchine al curry con 60 g di riso Basmati integrale. Merenda: un frutto di stagione. Cena: lasagne di zucchine e ragù di lenticchie.Venerdì: colazione con un caffè amaro. Uno yogurt greco con kiwi, mandorle, fiocchi di avena e cannella. Spuntino: una spremuta di agrumi. Cinque mandorle. Pranzo: 150 g di arrosto di tacchino. Zucchine saltate al wok con acqua, un cucchiaino di olio evo, uno spicchio di aglio e un pizzico di sale alle erbe. Merenda: frutta fresca di stagione. Cena: 180 g di involtini di zucchine alla ricotta. Due fette di pane di segale. Sabato: colazione con una spremuta di agrumi. Una fetta di torta fatta in casa con farina integrale e yogurt. Un frutto. Spuntino: una tisana. 5 nocciole. Pranzo: zucchine ripiene; riso integrale e lenticchie, aromatizzate con curry. Merenda: uno yogurt magro con cannella. Cena: colazione con una frittata cotta al forno, preparata con 2 uova e zucchine. Due fette di pane integrale.Domenica: colazione con un caffè amaro; 125 g di kefir con 50 g di fiocchi di farro, 5 nocciole e pezzi di frutta fresca. Spuntino: una tisana; 5 nocciole. Pranzo: 180 g di tataki di tonno con semi di sesamo e zucchine al vapore, condito con un cucchiaino di olio evo e limone. Merenda: un frutto di stagione. Cena: 150 g di polpette di quinoa e zucchine cotte al forno.

