Politica

Ragusa, Consiglio comunale rinviato all'ultimo momento

Ragusa - Ad appena tre ore dall’inizio, previsto per le ore 17,30 di giovedì 25 novembre, un scarna mail dell’Ufficio Stampa di palazzo di Città ha inviato questa comunicazione “su decisione unanime dei capigruppo consiliari, la seduta del Consiglio Comunale per attività ispettiva, convocata per le ore 17,30 di oggi, giovedì 25 novembre, è stata rinviata per motivi di forza maggiore”. Immediato lo scatenarsi di ipotesi, la più accreditata delle quali parla di possibile positività al Covid di un consigliere comunale. Vedremo nelle prossime ore l’evolversi della situazione anche se un appunto lo si può fare fin da adesso, cioè questo malinteso senso di discrezione che non ha voluto chiamare le cose con il proprio nome complicando piuttosto la possibilità per gli interessati coinvolti (assessori, consiglieri, personale comunale, vigili urbani, pubblico e giornalisti che seguono le sedute) di prendere o aumentare le misure atte a proteggersi dal contagio. (da.di.)

