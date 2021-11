Italia

Zara Milano, folla davanti al negozio per il Black Friday

Milano - Folla stamattina davanti al negozio di Zara di Milano per il black Friday. Decine di persone si sono messe in attesa, fuori dal punto vendita, fin dal mattino, attendendo l’apertura per fare acquisti a un prezzo scontato.

