Cronaca

Rapina al Monte dei Paschi di Siena di Vittoria

Vittoria – Rapina in banca oggi a Vittoria. I rapinatori hanno agito nell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena di via Garibaldi angolo via Palestro a Vittoria, nel cuore del centro storico a poca distanza della centralissima piazza del Popolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e i Vigili Urbani. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti ma pare sia stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per una cliente della banca, una ragazza, che si è sentita male. Ancora non si conoscono i dettagli sul bottino e sul numero dei rapinatori. (Foto Assenza)

