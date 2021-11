Attualità

Scicli, domani i funerali di Vincenzo Galazzo: morto a 37 anni

Scicli - E' morto a Scicli soli 37 anni, Vincenzo Galazzo. Il 37enne è deceduto dopo aver lottato contro una lunga malattia. I funerali si terranno sabato 27 novembre alle 10 nel santuario di Santa Maria La Nova a Scicli. Tanti i messaggi pubblicati sul suo profilo Facebook da amici e conoscenti dopo la notizia della sua morte avvenuta ieri. Ecco alcuni messaggi: “Non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel cuore, nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita. Ciao Amico mio”. “Ci sono e ci saranno sempre persone in questo mondo che si lamentano per delle stronzate senza senso, alcuni usano e useranno la parola "morte" senza dargli neanche un senso logico, senza dargli neanche la giusta importanza, mettiamo mettono e metteranno la vita da vivere in secondo piano, sempre dietro alle cose materiali e quando un attimo ci fermiamo a riflettere capiamo che è stato più il tempo perso che quello vissuto come veramente si doveva e voleva....Poi ci sei stato tu! Hai lottato dal primo momento sempre come un leone, sempre con il sorriso in viso nonostante sapevi a cosa andavi incontro, ti facevi capire solo guardando, accennando qualcosa, e anche se non lo sai e non lo saprai mai, sei riuscito ad insegnare ad apprezzare le piccole cose. Ciao Vincenzo Rip”.

