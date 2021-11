Salute e benessere

Patate lesse e yogurt: ecco la dieta lampo per dimagrire 5 kg in 3 giorni

La dieta delle patate lesse e yogurt è una dieta lampo molto restrittiva ed ideale per chi vuole perdere peso rapidamente. La dieta delle patate lesse e yogurt non è adatta a tutti anzi diciamo pure che è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete e non solo.Dieta delle patate: come funzionaLe patate per la dieta possono essere cotte a vapore per essere light, contenere un minore indice glicemico e drenare i liquidi in eccesso. L’essenziale è che non vengano condite. Dall’altro lato c’è lo yogurt (senza zucchero e magro) che rimette in sesto il microbiota intestinale, abbassa l’assorbimento dei grassi e fornisce una quantità extra di calcio. Perché questa dieta combina proprio le patate e lo yogurt? Perché l’amido delle patate e l’acido lattico dello yogurt forniscono la quota calorica sufficiente, saziano e tengono a freno la fame. La dieta delle patate lesse e yogurt può essere considerata una dieta lampo, cioè una dieta incentrata su due alimenti pensata per far perdere fino a 5 Kg in 3 giorni.Dieta lampo restrittiva con patate e yogurtSi tratta, come vedremo più avanti, di uno schema drastico e faticoso che agevola la perdita di peso, ma potrebbe causare deficit nutrizionali e danneggiare l’equilibrio generale se prolungata. Tra l’altro chi si chiede quante patate lesse si possono mangiare a dieta deve tenere a mente che è possibile consumare le patate un paio di volte alla settimana in condizioni normali. In pratica può utilizzare la dieta delle patate e yogurt e tutti i trucci su come cucinare le patate per non ingrassare all’occorrenza oppure come rimedio contro i bagordi di un weekend di eccessi. Salvo condizioni particolari o indicazioni mediche, quindi, occorre ritornare a un regime alimentare sano ed equilibrato privo di eccessi per evitare di prendere i Kg persi. In caso si può ripetere dopo un paio di mesi.Dieta delle patate e yogurt: schema esempioPrimo giorno: colazione con una patata lessa e uno yogurt. Pranzo: due patate lesse e uno yogurt. Cena: due vasetti di yogurtSecondo giorno: colazione con uno yogurt. Pranzo: due patate lesse e uno yogurt. Cena: una patata lessa e uno yogurtTerzo giorno: colazione con una patata lessa. Pranzo: una patata lessa e uno yogurt. Cena: uno yogurt.

