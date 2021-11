Cucina

Torta di pere soffice e buonissima: ricetta facile

La torta di per è tra le torte più facili da preparare e soprattutto da mangiare in questo periodo dell’anno. La torta di pere è un dolce semplice tra quelli più preparati in casa dalla nonna. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara la torta di pere.Torta di pere: ingredienti4 Pere2 Uova100 g Zucchero150 g Farina1/2 bustina Lievito in polvere per dolci1 Limone1 bustina Vanillina100 ml LatteZucchero a velo (per decorare)Torta di pere: come si preparaPer prima cosa lavate il limone, asciugatelo e grattugiatene la scorza. Spremetene anche il succo. Poi pelate le pere, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili, raccogliendole in una ciotola. Irroratele con il succo del limone e tenetele da parte. Sbattete le uova con lo zucchero. Aggiungete il latte, la scorza grattugiata del limone, farina, vanillina e lievito setacciati. Quando avrete un composto omogeneo unite le fettine di pere sgocciolate. Imburrate e infarinate una tortiera da 24 cm di diametro e versatevi il composto preparato, livellandolo. Infornate in forno caldo a 180°, per trenta, trentacinque minuti. La torta di pere è ottima per la colazione o per la merenda pomeridiana

