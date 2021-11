Attualità

L'arcobaleno a Modica

Modica – Un bellissimo arcobaleno è apparso sul cielo Modica, oggi dopo la pioggia battente delle ultime ore, ed è stato oggetto di attrazione per grandi e piccini. Ecco uno scatto dello splendido spettacolo durato pochi minuti intorno alle ore 15. Ma cos’è l’arcobaleno? In fisica dell'atmosfera e meteorologia l'arcobaleno è un fenomeno ottico atmosferico che produce uno spettro quasi continuo di luce nel cielo quando la luce del Sole attraversa le gocce d'acqua rimaste in sospensione dopo un temporale, o presso una cascata o una fontana.Arcobaleno a Modica: sequenza dei coloriVisivamente è un arco multicolore, rosso sull'esterno e viola sulla parte interna, senza transizioni nette tra un colore e l'altro. Comunemente, tuttavia, lo spettro continuo viene descritto attraverso una sequenza di bande colorate; la suddivisione tradizionale è: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Esso è la conseguenza della dispersione e della rifrazione della luce solare contro le pareti delle gocce stesse. In casi più rari è possibile assistere a più arcobaleni, tipicamente due, di cui uno appare bianco e più attenuato. (Foto del QuotidianodiRagusa)

