Attualità

Arriva il maltempo in Sicilia, piogge e temporali anche a Ragusa

Ragusa – In arrivo, oggi 25 novembre, in Sicilia e a Ragusa piogge abbondanti e temporali. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia con un’allerta meteo gialla. Sul sito della protezione Civile si legge: dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Anche il radar alle ore 7:10 mostra piogge e temporali di moderata o localmente di forte intensità che stanno risalendo dal Canale di Sicilia verso nord/nord est.Piogge che arriveranno sul ragusano e siracusano tra poco.

Ragusa – In arrivo, oggi 25 novembre, in Sicilia e a Ragusa piogge abbondanti e temporali. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia con un’allerta meteo gialla. Sul sito della protezione Civile si legge: dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Anche il radar alle ore 7:10 mostra piogge e temporali di moderata o localmente di forte intensità che stanno risalendo dal Canale di Sicilia verso nord/nord est. Piogge che arriveranno sul ragusano e siracusano tra poco.