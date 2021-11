Attualità

25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Ragusa

Ragusa - La Cgil di Ragusa, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” ha diffuso un breve ma intenso e commuovente video “Non è amore, altrimenti sarei qui con voi” per commemorare le vittime di violenza. Dai dati ufficiali sono già 109 le donne morte in seguito a violenza nell’anno in corso di cui 93 uccise in ambito familiare o affettivo. Ancora oggi troppe donne subiscono violenze psicologiche e fisiche da parte di persone a loro vicine: è necessario “educare” la società al rispetto della donna attraverso i sentimenti, il linguaggio, i gesti. La violenza sulle donne uccide anche la dignità dell’uomo.Il video è stato realizzato su idea e testo di Cinzia Marotta e voce di Marianna Castagna. (Video pubblicato sulla pagina facebook del Quotidiano di Ragusa)

Ragusa - La Cgil di Ragusa, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” ha diffuso un breve ma intenso e commuovente video “Non è amore, altrimenti sarei qui con voi” per commemorare le vittime di violenza. Dai dati ufficiali sono già 109 le donne morte in seguito a violenza nell’anno in corso di cui 93 uccise in ambito familiare o affettivo. Ancora oggi troppe donne subiscono violenze psicologiche e fisiche da parte di persone a loro vicine: è necessario “educare” la società al rispetto della donna attraverso i sentimenti, il linguaggio, i gesti. La violenza sulle donne uccide anche la dignità dell’uomo. Il video è stato realizzato su idea e testo di Cinzia Marotta e voce di Marianna Castagna. (Video pubblicato sulla pagina facebook del Quotidiano di Ragusa)