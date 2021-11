Appuntamenti

25 novembre, l'Arma dei carabinieri di Ragusa contro la violenza sulle donne

Ragusa - Il 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha avuto inizio la campagna internazionale “Orange the World”, che prevede lo svolgimento, fino al successivo 10 dicembre “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, di iniziative di sensibilizzazione della società civile e dei media, colorando simbolicamente di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere), edifici, monumenti e strade. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha aderito all’iniziativa, colorando di arancione la facciata della Caserma del Comando Provinciale. Analoga iniziativa è stata attuata presso le Caserme della Tenenza dei Carabinieri di Scicli e della Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla ove in forza di un protocollo d’intesa appositamente sottoscritto a livello nazionale fra l’Arma e Soroptimist, è stata realizzata la “Stanza tutta per sé” a cura del Club di Ragusa, per garantire alle donne vittime di violenza le migliori condizioni per poter essere ascoltate in un luogo sicuro e protetto.Nell’ultimo anno sono state 120 le denunce presentate presso i comandi dipendenti che hanno consentito di arrestare 11 persone e di deferirne alla competente A.G. 109, per maltrattamenti in famiglia, stalking o violenza. Sono stati eseguiti inoltre 7 provvedimenti di “allontanamento da casa” o del “divieto di avvicinamento alla vittima”, emessi dall’Autorità Giudiziaria. L’Arma dei Carabinieri invita qualsiasi donna che vive una situazione di disagio, sia nel contesto familiare o affettivo ma anche in quello lavorativo, ad avvicinarsi alla Stazione dei Carabinieri, sicura di trovare personale pronto ad ascoltare, con la dovuta sensibilità, la loro condizione di difficoltà e che la accompagnerà durante tutto il percorso. L’impegno profuso a livello nazionale dall’Arma dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne è riepilogato nell’allegato documento diffuso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in cui viene riportato la statistica a livello nazionale degli specifici reati perseguiti dai Carabinieri.

Ragusa - Il 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha avuto inizio la campagna internazionale “Orange the World”, che prevede lo svolgimento, fino al successivo 10 dicembre “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, di iniziative di sensibilizzazione della società civile e dei media, colorando simbolicamente di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere), edifici, monumenti e strade. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha aderito all’iniziativa, colorando di arancione la facciata della Caserma del Comando Provinciale. Analoga iniziativa è stata attuata presso le Caserme della Tenenza dei Carabinieri di Scicli e della Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla ove in forza di un protocollo d’intesa appositamente sottoscritto a livello nazionale fra l’Arma e Soroptimist, è stata realizzata la “Stanza tutta per sé” a cura del Club di Ragusa, per garantire alle donne vittime di violenza le migliori condizioni per poter essere ascoltate in un luogo sicuro e protetto. Nell’ultimo anno sono state 120 le denunce presentate presso i comandi dipendenti che hanno consentito di arrestare 11 persone e di deferirne alla competente A.G. 109, per maltrattamenti in famiglia, stalking o violenza. Sono stati eseguiti inoltre 7 provvedimenti di “allontanamento da casa” o del “divieto di avvicinamento alla vittima”, emessi dall’Autorità Giudiziaria. L’Arma dei Carabinieri invita qualsiasi donna che vive una situazione di disagio, sia nel contesto familiare o affettivo ma anche in quello lavorativo, ad avvicinarsi alla Stazione dei Carabinieri, sicura di trovare personale pronto ad ascoltare, con la dovuta sensibilità, la loro condizione di difficoltà e che la accompagnerà durante tutto il percorso. L’impegno profuso a livello nazionale dall’Arma dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne è riepilogato nell’allegato documento diffuso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in cui viene riportato la statistica a livello nazionale degli specifici reati perseguiti dai Carabinieri.