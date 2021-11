Dieta Dukan 7 giorni, cosa mangiare ogni giorno: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta Dukan 7 giorni, cosa mangiare ogni giorno: menù settimanale

La Dieta Dukan 7 giorni per dimagrire fino a 3 kg è facile da seguire. La dieta Dukan si basa su regole precise e sulle celebri quattro fasi. Queste ultime permettono di dimagrire in modo graduale e duraturo, evitando di perdere i benefici conquistati in breve tempo. La Dieta Dukan dei 7 giorni è una variante del regime alimentare originale. È sempre finalizzato alla perdita di peso, ma è adatto a coloro che non hanno la necessità di eliminare un quantitativo di chili eccessivo, permettendo di integrare alcuni cibi che sono invece esclusi dal metodo standard.Dieta Dukan 7 giorni: schema settimanaleLunedì: via libera alle proteine magre, quindi carne bianca, pesce, uova, affettati sgrassati e latticini magri;Martedì: oltre agli alimenti proteici è possibile consumare le verdure, senza particolari limiti ma evitando gli amidacei come il mais, i legumi e le patate;Mercoledì: alle proteine e alle verdure si aggiunge la frutta ma con moderazione ed evitando di consumare banane, uva e frutta secca, preferendo mele, pere, cocomero, pesche e albicocche se di stagione;Giovedì: può essere introdotto il pane integrale nella dose massima di 45 grammi, accompagnando gli alimenti consumati nei giorni precedenti;Venerdì: si può aggiungere un altro alimento, il formaggio contenente non più del 45% di grassi;Sabato: si inseriscono alcuni prodotti amidacei come lenticchie e i ceci, ma la pasta o il riso o le patate;Domenica: uno dei pasti principali può essere libero, tuttavia o a pranzo o a cena è necessario attenersi al menù previsto per il giovedì o il venerdì.

