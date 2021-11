Bonus facciate cambia: ecco le novitÃ  nel 2022

Italia

Bonus facciate cambia: ecco le novità nel 2022

Il bonus facciate è stato confermato anche per il 2022 ma nonostante la proroga ci sono delle novità, vediamo quali. Il bonus facciate 2022 cambia ovvero la detrazione scende dal 90 al 60%. Chi vorrà beneficiare della detrazione del 90% dovrà eseguire i bonifici entro il 31 dicembre 2021. La Manovra ha confermato che il bonus facciate resterà valido anche per tutto il 2022 con una novità importante: fino al 31 dicembre 2021 ci sarà la possibilità di recuperare fino al 90% delle spese sostenute per effettuare lavori di riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Dal 1° gennaio 2022, invece, l’aliquota passerà al 60%.Chi vorrà beneficiare della detrazione del 90% delle spese in dichiarazione dei redditi dovrà eseguire i bonifici entro il 31 dicembre 2021.

