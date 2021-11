Attualità

Covid Ragusa, 299 positivi: casi in aumento a Ragusa e Modica

Ragusa – I contagi Covid in provincia di Ragusa vicini a quota 300. E’ quanto emerge dai dati diffusi ieri, 23 novembre, dall’Asp di Ragusa. I contagi stanno aumentando dopo i due focolai scoppiati in una scuola di Modica e in una di Ragusa, entrambe chiuse per qualche giorno in via precauzionale. Ma vediamo nel dettaglio la situazione contagi: in totale sono 299 di cui 297 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale, 5 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 0 in Foresteria. Questi i dati dei positivi per comune:

Vittoria: 6

Ragusa: 88

Modica: 75

Comiso: 19

Scicli: 13

Ispica: 25

Chiaramonte Gulfi: 2

Acate: 6

Pozzallo: 18

S. Croce Camerina: 23

Monterosso Almo: 5

Giarratana: 7