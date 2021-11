Attualità

Covid, ancora contagi in aumento a Modica e Ragusa

Ragusa – Modica e Ragusa sono i due comuni con il più alto numero di contagi Covid. In particolare a Modica dai dati di ieri 23 novembre risultano 75 casi da coronavirus mentre a Ragusa in poschi giorno i contagi sono saliti a 88. Nei due Comuni iblei i casi da Covid sono aumentati anche per due focolai scoppiati in due diverse scuole. Ieri in totale in tutto il territorio del ragusano i positivi al covid sono arrivati a 299, di cui 297 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale e 5 nella Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.Focolaio Covid scuola ModicaA Modica il plesso scolastico di Piano del Gesù, a Modica Alta, è stato chiuso per qualche giorno per consentire la sanificazione dei locali dopo che sono stati riscontrati 14 casi di contagi Covid , due insegnanti e 12 alunni. La decisione si è resa necessaria per limitare il focolaio. E' stato attivato il controllo per alunni e genitori che sono stati convocati all'USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) per effettuare i tamponi necessari a verificare la reale situazione esistente e mettere in pratica i sistemi di tracciamento e di isolamento. La dirigente del plesso centrale del circolo didattico, Concetta Spadaro, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e che sono state poste in essere tutte le misure di contrasto per limitare le conseguenze dei contagi.Focolaio Covid scuola RagusaA causa di un focolaio da infezione Sars Covid 2 che ha visto coinvolti diversi alunni della scuola di Marina di Ragusa, l’istituto è stato chiuso con apposita ordinanza del sindaco. Questa la notizia ufficiale proveniente da Palazzo di Città con Ordinanza sindacale n. 1270 del 23 novembre 2021, è stata disposta la chiusura del Plesso di Marina di Ragusa dell’Istituto Comprensivo Statale “S.Quasimodo” con decorrenza immediata e fino a giovedì 25 novembre a seguito di emergenza epidemiologica da Covid -19. Il provvedimento è stato emanato, dopo aver sentito il Dirigente Medico di Igiene Epidemologica e Sanità Pubblica–Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a seguito di richiesta urgente inviata in data odierna dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S.Quasimodo”, plesso di Marina di Ragusa, di valutazione di misure precauzionali per limitare il diffondere del contagio da Covid-19 – per un focolaio da infezione Sars Covid 2 che ha visto coinvolti diversi alunni della scuola”.

Ragusa – Modica e Ragusa sono i due comuni con il più alto numero di contagi Covid. In particolare a Modica dai dati di ieri 23 novembre risultano 75 casi da coronavirus mentre a Ragusa in poschi giorno i contagi sono saliti a 88. Nei due Comuni iblei i casi da Covid sono aumentati anche per due focolai scoppiati in due diverse scuole. Ieri in totale in tutto il territorio del ragusano i positivi al covid sono arrivati a 299, di cui 297 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale e 5 nella Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Focolaio Covid scuola Modica

A Modica il plesso scolastico di Piano del Gesù, a Modica Alta, è stato chiuso per qualche giorno per consentire la sanificazione dei locali dopo che sono stati riscontrati 14 casi di contagi Covid , due insegnanti e 12 alunni. La decisione si è resa necessaria per limitare il focolaio. E' stato attivato il controllo per alunni e genitori che sono stati convocati all'USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) per effettuare i tamponi necessari a verificare la reale situazione esistente e mettere in pratica i sistemi di tracciamento e di isolamento. La dirigente del plesso centrale del circolo didattico, Concetta Spadaro, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e che sono state poste in essere tutte le misure di contrasto per limitare le conseguenze dei contagi. Focolaio Covid scuola Ragusa

A causa di un focolaio da infezione Sars Covid 2 che ha visto coinvolti diversi alunni della scuola di Marina di Ragusa, l’istituto è stato chiuso con apposita ordinanza del sindaco. Questa la notizia ufficiale proveniente da Palazzo di Città con Ordinanza sindacale n. 1270 del 23 novembre 2021, è stata disposta la chiusura del Plesso di Marina di Ragusa dell’Istituto Comprensivo Statale “S.Quasimodo” con decorrenza immediata e fino a giovedì 25 novembre a seguito di emergenza epidemiologica da Covid -19. Il provvedimento è stato emanato, dopo aver sentito il Dirigente Medico di Igiene Epidemologica e Sanità Pubblica–Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a seguito di richiesta urgente inviata in data odierna dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S.Quasimodo”, plesso di Marina di Ragusa, di valutazione di misure precauzionali per limitare il diffondere del contagio da Covid-19 – per un focolaio da infezione Sars Covid 2 che ha visto coinvolti diversi alunni della scuola”.