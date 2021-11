Appuntamenti

Festa di Maria Immacolata a Comiso

Comiso - Inizia lunedì, 29 novembre, il sacro novenario della festa di Maria Immacolata al santuario mariano diocesano di Comiso, chiesa di san Francesco d’Assisi dei frati minori conventuali. Sabato 27, però, i riti saranno anticipati dalla memoria della medaglia miracolosa con la santa messa che si terrà alle 18,30 e che sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Iacono della parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, con l’animazione musicale curata dal maestro Antonio Musso. Ogni giorno, durante il novenario, che prosegue sino a martedì 7 dicembre, alle 9 la santa messa, alle 17,30 la preghiera del Rosario e, alle 18, il tradizionale canto dello Stellario a Maria Immacolata.Lunedì 29 novembre, in particolare, sarà la giornata di preghiera per l’Ordine francescano secolare. Alle 18,30 la santa messa sarà presieduta da frate Giuseppe Burrascano Ofm di Chiaramonte Gulfi con la partecipazione della comunità francescana del primo e del terzo ordine presenti in diocesi. Il rito religioso sarà animato dal maestro Giovanni Morreale di Chiaramonte Gulfi. Martedì si prosegue con la giornata di preghiera per i gruppi mariani. La santa messa delle 18,30 sarà presieduta dal sacerdote Salvatore Converso, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Vittoria. Ad animare la funzione religiosa la maestra Antonella Rollo di Ragusa. Saranno rispettate le misure vigenti anticovid. La chiesa può contenere sino a un massimo di sessanta persone per ogni celebrazione.L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale a Comiso, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno all’edificio di culto già nelle prossime giornate.

