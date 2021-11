Appuntamenti

Domeniche sorridenti a Ragusa: terzo appuntamento il 28 novembre

Ragusa - Terzo appuntamento con le “Domeniche sorridenti” il 28 novembre, a partire dalle 18,30, al teatro della Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Dopo il gradimento riscosso dalle prime due rappresentazioni, domenica sul palco la compagnia Medea di San Cataldo che proporrà la commedia Vento di Scirocco, scritta e diretta da Ivan Giumento. E’ proprio quest’ultimo a sottolineare che con questo testo intende raccontare le radici di una Sicilia che non dimentica e non cancella il passato. I fiori della terra di Pirandello e Sciascia, annaffiati dal sudore dei tanti “carusi di zolfara”, che lavoravano in silenzio e diventavano uomini senza essere stati bambini. La storia di un villaggio di minatori e delle loro famiglie. E di una miniera dalla cui discenderia salgono e scendono questi uomini tanto forti al buio quanto fragili al sole. “E’ un testo molto particolare – chiarisce il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro – che però la compagnia Medea sa rendere nella maniera migliore, garantendo quei toni della spensieratezza e del divertimento che sono tipici dei nostri appuntamenti. Alla fine, c’è la scoperta che la bellezza può nascere ovunque e la cultura può trovare germoglio e diffusione pure tra le rocce sottoterra. Una storia di minatori, insomma, fuori dalla miniera. Una prova di regia da parte di Ivan Giumento che si annuncia molto interessante”. L’ingresso allo spettacolo è di 10 euro. Per info e prenotazioni basta contattare il 333.4183893. Già i primi due spettacoli hanno fatto registrare il sold out. Anche per questo si annuncia una straordinaria attenzione da parte del pubblico.