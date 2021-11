Salute e benessere

Dieta giapponese della banana: -4 chili in 4 giorni

La dieta giapponese della banana per dimagrire 4 chili in 4 giorni è tra le diete lampo più seguite per perdere peso velocemente. La dieta delle banane è conosciuta anche come Morning Banana Diet. La dieta delle banane è stata ideata dal medico giapponese Fujimoto. Quest’ultimo sostiene che grazie alla banana si riescono a perdere fino a quattro chili in soli 4 giorni e sottolinea come la sua dieta, a basso contenuto glicemico, oltre a far dimagrire sia un importante aiuto contro le malattie cardiovascolari. La banana è una fonte di benessere e salute per l'organismo. La banana è buona fonte di vitamine, minerali (in particolare potassio), fibre e fitosteroli ed è caratterizzata da un basso indice glicemico. Da queste sue proprietà derivano vantaggi per il sistema cardiovascolare, per la digestione e per l’alimentazione di chi pratica sport di resistenza.Dieta della banana: come funziona?La dieta della banana si basa su alcune regole d’oro, vediamo quali. La prima regola è che bisogna cominciare la giornata mangiando una banana, fresca e matura, a colazione. Questa si può accompagnare con il tè, uno yogurt, un bicchiere di latte o uno di caffè. Anche il pranzo e la cena dovrebbero sempre iniziare con una banana. I pasti possono essere completati con alimenti come carne, formaggi magri, legumi, yogurt, verdure (spinaci, insalata). La cena deve essere consumata entro le ore 20.00. Fujimoto sottolinea che non ci sono limiti su quanto mangiare, ma che non bisogna esagerare con il dolce che è consentito solo una volta al giorno.Dieta della banana: alimenti vietatisono da evitare assolutamente sono lo zucchero e il pane bianco. pasta, patate, riso e i carboidrati in genere sono permessi ma molto limitatamente.gli snack sono ammessi, ma sono da evitare gelati e prodotti da forno. Dopo cena è consentito mangiare un pezzo di frutta fresca. Inoltre, è fondamentale il riposo: bisogna dormire bene e andare a letto presto.bisogna poi bere tanta acqua, almeno due litri al giorno e preferibilmente a temperatura ambiente;il medico giapponese sottolinea l’importanza di masticare bene gli alimenti per favorire la digestione e fare una camminata al giorno.

