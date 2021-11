Come dimagrire 5 chili subito con la dieta dei colori: cos'Ã¨ la cromodieta?

Salute e benessere

Come dimagrire 5 chili subito con la dieta dei colori: cos'è la cromodieta?

La dieta dei colori o la cromodieta per dimagrire subito 5 chili è facile da seguire perchè basta scegliere ogni giorno degli alimenti basandosi sul colore. La dieta dei colori o cromodieta si basa sul consumo di frutta e verdura colorata. La frutta e la verdura contengono molte sostanze nutrienti essenziali per l’organismo, quali vitamine, minerali e fibre che fanno bene alla salute durante una dieta dimagrante. Inoltre recenti studi confermano la presenza in esse di fattori protettivi in relazione al loro colore, anche nei confronti di alcune patologie, come tumori, malattie cardio-vascolari e metaboliche. Ma vediamo come funziona la dieta dei colori o cromodieta. Cromodieta: cos'è?La cromodieta o dieta dei colori è un regime alimentare che pone il consumo di frutta e verdura colorata. Questo tipo di alimentazione, infatti, prevede un consumo variegato di frutta e verdura, raggruppate in cinque categorie in base al colore che le contraddistingue per diverse proprietà.I cinque colori fondamentali in cui sono divise frutta e verdura sono:rosso; giallo-arancio; bianco; verde; blu-viola. A ogni gruppo sono associate delle proprietà specifiche: un consumo variegato di frutta e verdura è fondamentale. La cromodieta è basata, appunto, sui principi nutritivi legati ai colori. Mangiare una porzione di ogni colore ogni giorno assicura un’alimentazione corretta. La dieta dei colori fornisce un apporto calorico quotidiano compreso tra 1150 e 1250 calorie, e ogni giorno ha il suo colore: lunedì bianco, martedì arancione e così via. È sempre consigliato mangiare frutta e verdura crude, ad eccezione del pomodoro, alimento appartenente alla categoria rossa, che, pur essendo ottimo al naturale, durante la fase di cottura rilascia il licopene, una sostanza con proprietà antiossidanti. Molte tipologie di verdure, se cotte, possono perdere alcune vitamine che vengono degradate con il calore, come la vitamina C e i folati. Questi ultimi, noti anche come vitamina B9, sono indispensabili per la funzionalità dei globuli rossi e del sistema nervoso.Dieta dei colori: schema menùGiorno bianco: Colazione: 1 yogurt magro bianco ,the o caffè senza zucchero. Spuntino: 1 pera – Pranzo: un’insalata di verdure – cavolfiore, finocchio, insalata belga (indivia), sedano, porri– 2 uova sode e 40 grammi di pane. – A Merenda: 1 banana. – A Cena: 50 grammi di spaghetti con aglio olio e peperoncino e 2 finocchi.Giono rosso: Colazione: the rosso con 3 fette biscottate con velo di marmellata di fragole. spuntino: una mela rossa. Pranzo: 50 grammi di pasta con pomodoro fresco e basilico + radicchio rosso. Merenda: una mela rossa. Cena: 120 grammi di roastbeef all’inglese , 200 grammi di pomodori e 30 grammi di pane.Giorno arancione: Colazione: 200 ml di spremuta d’arancia, un vasetto di yogurt magro the o caffè senza zucchero. spuntino: 1 arancia. Pranzo: 70 grammi di riso con zucca cotta al forno, 100 grammi di carote grattugiate. Metà Pomeriggio: 2 mandarini. cena: 300 grammi di melone con 80 grammi di prosciutto crudo sgrassato, 50 grammi di pane.Giorno giallo: Colazione: 200 ml di spremuta di pompelmo, 3 biscotti secchi, the o caffè senza zucchero. Metà Mattina: 2 fette d’ananas. Pranzo: 70 grammi di riso + 2 peperoni gialli cotti al forno, 150 grammi di insalata condita con limone. Merenda: 2 fette ananas. Cena: 1500 grammi di scaloppine di vitello cotte nel succo di limone + una patata bollita o al cartoccio.Giorno verde: Colazione: un vasetto di yogurt magro + the verde in abbondanza. Spuntino: 2 kiwi. Pranzo: 50 grammi di pasta al pesto, 250 grammi di insalata mista verde. Merenda: 2 kiwi. Cena: 150 grammi di pesce spada o tonno ai ferri , 250 grammi di broccoli bolliti e 30 grammi di pane.Giorno blus/viola: Colazione: uno yogurt magro con 150 grammi di mirtilli, the o caffè senza zucchero. Spuntino: 2 prugne. Pranzo: 70 grammi di riso bollito+ 200 grammi di melanzane alla griglia, 1500 grammi di insalata mista. Merenda: 100 grammi mirtilli. Cena: 120 grammi di hamburger magro ai ferri + 300 grammi di melanzane alla griglia +30 grammi di pane. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima diseguire qualsiasi regime alimentare dietetico.

