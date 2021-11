Economia

Pozzallo, affidati lavori mitigazione rischio idrogeologico di via dello Stadio

Il Comune di Pozzallo ha ricevuto lo scorso anno due finanziamenti di 2.500.000 € ciascuno, per la somma complessiva di 5 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione e regimazione delle acque meteoriche degli alvei torrentizi comunali. Si inizia con un progetto di € 500.000,00 in un’area a nord-ovest dell’abitato di Pozzallo che copre un’estensione di circa 500 mq. L’area è caratterizzata dalla presenza di abitazioni civili e da edifici con attività artigianali, nonché dallo stadio comunale e da un istituto scolastico.I rilievi effettuati hanno evidenziato le pessime condizioni delle condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche e la presenza di altre condotte, realizzate successivamente, non perfettamente attinenti alla funzione e che addirittura limitano il deflusso delle acque.Ecco perché il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta sotterranea e di una vasca di laminazione interrata per la raccolta ed il graduale smaltimento delle acque meteoriche. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Colombrita di Sant’Agata Li Battiati (Catania) e avranno inizio entro il mese di gennaio 2022. Nei prossimi giorni terremo informati i cittadini sull’iter degli altri progetti che sono già in fase di avanzata. Il Sindaco Roberto Ammatuna: i cambiamenti climatici ci obbligano sempre di più alla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio di idrogeologico. Un ringraziamento va ai tecnici e agli uffici comunali che si stanno prodigando ad impegnare, nei tempi previsti, le somme del notevole investimento del Governo Nazionale.

Il Comune di Pozzallo ha ricevuto lo scorso anno due finanziamenti di 2.500.000 € ciascuno, per la somma complessiva di 5 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione e regimazione delle acque meteoriche degli alvei torrentizi comunali. Si inizia con un progetto di € 500.000,00 in un’area a nord-ovest dell’abitato di Pozzallo che copre un’estensione di circa 500 mq. L’area è caratterizzata dalla presenza di abitazioni civili e da edifici con attività artigianali, nonché dallo stadio comunale e da un istituto scolastico.I rilievi effettuati hanno evidenziato le pessime condizioni delle condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche e la presenza di altre condotte, realizzate successivamente, non perfettamente attinenti alla funzione e che addirittura limitano il deflusso delle acque. Ecco perché il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta sotterranea e di una vasca di laminazione interrata per la raccolta ed il graduale smaltimento delle acque meteoriche. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Colombrita di Sant’Agata Li Battiati (Catania) e avranno inizio entro il mese di gennaio 2022. Nei prossimi giorni terremo informati i cittadini sull’iter degli altri progetti che sono già in fase di avanzata. Il Sindaco Roberto Ammatuna: i cambiamenti climatici ci obbligano sempre di più alla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio di idrogeologico. Un ringraziamento va ai tecnici e agli uffici comunali che si stanno prodigando ad impegnare, nei tempi previsti, le somme del notevole investimento del Governo Nazionale.