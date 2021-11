Attualità

Il Comune di Modica pagherà gli interessi sui prestiti post 17 novembre

Il Comune di Modica cerca di venire incontro, nell’immediato, a quanti hanno riportato danni in occasione del passaggio della tromba d’aria lo scorso 17 novembre. La Giunta Municipale ha infatti deliberato aiuti economici concreti canalizzati nel pagamento degli interessi per prestiti accesi a seguito di questa calamità. Naturalmente i mutui e i prestiti devono essere finalizzati al ripristino dei luoghi colpiti, i cui danni devono essere segnalati entro la giornata di venerdi 26 novembre attraverso la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Modica. “Gli ingenti danni lamentati dai cittadini modicani saranno rimborsati dalle autorità competenti ma non certo nell’immediato. I tempi dei rimborsi istituzionali, tra i vari passaggi burocratici, non sono affatto compatibili con l’urgenza del momento, con la necessità di avere un aiuto rapido e concreto.Poiché molti danneggiati dovranno al momento anticipare le spese relative al ripristino dei luoghi, insieme alla Giunta abbiamo pensato a questo piccolo ma significativo ristoro. Chiunque ricorra a un prestito o a un mutuo per avere liquidità da impegnare in questo momento difficile, avrà pagati gli interessi per i prossimi due anni. Ovviamente i lavori da effettuare dovranno essere contenuti nelle richieste che in questi giorni stanno giungendo numerose nella posta istituzionale. Attualmente sono al vaglio anche altre iniziative del genere per aiutare la nostra comunità a risollevarsi prima possibile”.

