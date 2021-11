Attualità

Casting attori, si cercano due donne e un ragazzo: lavoro retribuito

Per film storico si cercano, attrici, attori per ruoli e figurazioni parlanti: 2 Donne dai lineamenti nobili, tg. S/XS età 35-60; un ragazzo capelli medio/lunghi scuri, occhi castani o verde scuro, carnagione chiara. Età 15/18 (per ruolo di grande rilievo) NO TAGLI CORTI, NO CAPELLI COLORATI NO TATUAGGI. È richiesta per TUTTI i ruoli la RESIDENZA IN SICILIA PREFERIBILMENTE A CATANIA. Per candidarsi inviare una mail a casting@changeofheart.it entro il 26/11/2021 allegando: curriculum vitae, foto, Selftape con breve monologo cinematografico/teatrale NELL’OGGETTO indicare: CASTING RUOLI-nome-cognome-ruolo per cui ci si candida NOBILI o RAGAZZO 15/18. Lavoro retribuito.Qualsiasi candidatura che non corrisponda ai profili ricercati sarà cestinata. INFO E CONTATTI mail: ufficiostampa@changeofheart.it

