Appuntamenti

Teatro in Primo Piano a Ragusa

Ragusa - Teatro in primo piano, buona la prima. E’ stata già uno straordinario successo la campagna di abbonamenti condotta al botteghino del Teatro Duemila di viale Sicilia a Ragusa dove la stagione prenderà il via a partire da martedì 7 dicembre. Questa è l’ultima settimana per garantirsi la possibilità di abbonarsi ai sette spettacoli in programma, tutti con attori di grandissimo spessore, come Alessandro Haber, Michele Placido, Tosca D’Aquino, Carlo Buccirosso e altri ancora. “Non ci aspettavamo un simile riscontro – dicono Angelo Cascone e Carlo Nobile di Ac eventi – è stata una bella soddisfazione. Palpabile, da parte della gente, la voglia di ritornare protagonisti, in qualità di pubblico, nell’ambito di una stagione di altissima qualità. E poi, la cornice del Duemila, lasciatecelo dire, ha fatto tutto il resto. Potere godere di uno spettacolo di un certo livello in un simile contesto fa davvero la differenza”.Gli ultimi abbonamenti sono disponibili sino a venerdì 26 novembre. Il botteghino è aperto tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. C’è anche la possibilità di acquisire ulteriori informazioni su www.teatroinprimopiano.it oppure contattando il 338.1011688. “Da lunedì 29 novembre, invece – continuano Cascone e Nobile – sempre al botteghino del Duemila, sarà possibile acquistare i singoli biglietti per il primo spettacolo della stagione, vale a dire “Uno, Nessuno, Centomila” con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, in programma il 7 dicembre a partire dalle 21. Ringraziamo, inoltre, tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo e che, come noi, credono nel teatro”. Per gli abbonamenti, è possibile consultare altresì le indicazioni contenute nella pagina Facebook “Teatro in Primo Piano Ragusa”.

