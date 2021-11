Salute e benessere

Virginia Raffaele: la dieta della colazione la palestra per essere in forma

Virginia Raffaele e la dieta della colazione per mantenersi in forma. Virginia Raffaele (Roma, 27 settembre 1980) è un'attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva italiana. La splendida attrice comica, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha svelato il segreto della sua splendida forma fisica. La comica e imitatrice ha superato i 40 anni ed è ancor più bella di quando ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico. Il suo fisico da urlo le permette di imitare senza alcuna invidia alcune delle donne più sexy dei nostri tempi, come Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez, e per mantenersi in forma – anche se il corredo genetico è già ottimo – Virginia Raffaele usa qualche accortezza.Come ha rivelato in qualche passata intervista, lei pratica quella che ha ridefinito ‘dieta della colazione’: in cosa consiste? In pratica mangia tanto a colazione mentre a pranzo e cena cerca di limitare i carboidrati. La sua colazione è possibilmente salata e mangia pane integrale tostato, miele e tanta frutta, ma quando ha tempo si concede una colazione alla "Rocky Balboa" con uova, ricotta, marmellata di mirtillo. In questo modo fa il pieno di calorie che spende nel corso della giornata. Come spuntino preferisce le mandorle, mentre a cena non rinuncia quasi mai a un bicchiere di vino rosso, che fa anche bene.Inoltre l’attrice comica spiega che ama molto praticare attività fisica, non solo per stare in forma, ma perché per lei muoversi è una sorta di anti stress . Infatti sostiene che "il fisico va tenuto in allenamento per stare bene anche nell'animo e per combattere eventuali stress". Per questo motivo frequenta assiduamente una palestra che si trova vicino casa sua e dove c'è un personal trainer che la segue e le fa svolgere degli esercizi mirati, pensati appositamente per il suo fisico. Inoltre, quando è possibile, pratica sport all'aria aperta , in particolare corre e fa lunghe passeggiate. Ma su Instagram ha pubblicato anche una foto in cui gioca a golf e a tennis (con Adriano Panatta!), senza spiegare però se per lei sono attività occasionali o se ci gioca spesso. Virginia viene da una famiglia circense ed è cresciuta in un luna park. Tra i suoi famigliari, oltre a clown, cavallerizzi, acrobati e trapezisti, c'è anche uno zio boxeur.

