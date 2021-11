Salute e benessere

Come avere le gambe toniche in 7 mosse

Modica - Le gambe sono sicuramente una delle parti del corpo femminile che esprimono più sensualità e bellezza. Gambe toniche e leggere non sono solo belle da vedere ma sono anche sane. Ecco 7 mosse per migliorare la salute e bellezza delle tue gambe:

1) Inserisci il calcio nella dieta. Il calcio è essenziale per promuove la crescita muscolare, e i muscoli oltre a definire la forma delle tue gambe ti aiutano a bruciare più calorie accelerando il metabolismo.

2) Mangia più agrumi. Arance e pompelmi, ma anche limoni per condire, sono perfetti per chi vuole gambe snelle e toniche, in quanto – secondo uno studio pubblicato nel Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition – grazie ai polifenoli in essi contenuti si bruciano più grassi. 3) Sollevati sulle punte. Non solo palestra: anche durante la giornata si possono ritagliare piccoli momenti per snellire e tonificare le gambe. Esercitati sollevandoti sulle punte quando sei in piedi, mentre lavi i denti o fai le faccende di casa. Servirà ad attivare il metabolismo.

4) Fai squat e affondi. In palestra o a casa questi due esercizi vanno inseriti tra le attività fitness almeno un giorno sì e uno no, perché consentono di tonificare le cosce, i glutei e i polpacci in un breve lasso di tempo e in maniera efficace.

5) Evita la corsa e sport intensi. Tutte le attività che hanno un impatto forte sulla circolazione locale e sulla muscolatura sono controproducenti: con lo sforzo, le pareti dei vasi si rilassano e i liquidi fuoriescono nei tessuti favorendo la cellulite. Preferisci piuttosto le attività in piscina. 6) Mangia cibi drenanti. Minestrone, macedonia, ma anche mozzarella e pomodori o bistecca e spinaci. I classici piatti leggeri che si scelgono per perdere peso sono ipocalorici ma contengono molti sali minerali che trattengono acqua nei tessuti. Preferisci piatti ricchi di potassio dall’effetto drenante: finocchi, cetrioli, indivia, cipolle, pesche, fragole, melone, anguria.

7) Fai un ciclo di sedute di pressoterapia: è un macchinario estetico che consente di migliorare il rendimento del sistema circolatorio e linfatico comodamente sdraiata su un lettino. Il meccanismo tramite il quale opera è molto semplice ed indolore. Prevede l’applicazione di una pressione a livello della zona da trattare. Ad esercitare tale pressione sono dei cuscini a forma di gambali che coprono tutte le gambe. Se vuoi saperne di più sui benefici di questo macchinario e se fa al caso tuo visita questa pagina: http://www.vitality.fitness/pressoterapia/