Dal mondo

India, dichiarato morto: 45enne trovato vivo dopo una notte in cella frigorifera

Un uomo dichiarato morto dopo un incidente stradale in India è stato trovato vivo, ancora in grado di respirare ma in condizioni critiche, dopo aver trascorso una notte in una cella frigorifera dell'obitorio di un ospedale indiano. Srikesh Kumar, 45 anni, era stato portato d'urgenza in una clinica privata dopo essere stato investito da una moto a Moradabad, a Est di Nuova Delhi. Dichiarato morto da un medico al suo arrivo in clinica, venerdì è stato portato in un ospedale pubblico per l'autopsia. "Il medico del servizio d'emergenza lo ha visitato. Non ha trovato alcun segno di vita e quindi lo ha dichiarato morto", ha detto all'Afp il direttore medico dell'ospedale, Rajendra Kumar. Il corpo è stato poi posto in una cella frigorifera fino all'arrivo della famiglia, sei ore dopo."Quando una squadra di polizia e la sua famiglia sono arrivate per avviare le procedure amministrative per l'autopsia, è stato trovato vivo", ha aggiunto Kumar. L'uomo è ora in coma. "È a dir poco un miracolo", ha commentato il direttore dell'ospedale, mentre è stata aperta un'indagine per comprendere l'errore diagnostico.

Un uomo dichiarato morto dopo un incidente stradale in India è stato trovato vivo, ancora in grado di respirare ma in condizioni critiche, dopo aver trascorso una notte in una cella frigorifera dell'obitorio di un ospedale indiano. Srikesh Kumar, 45 anni, era stato portato d'urgenza in una clinica privata dopo essere stato investito da una moto a Moradabad, a Est di Nuova Delhi. Dichiarato morto da un medico al suo arrivo in clinica, venerdì è stato portato in un ospedale pubblico per l'autopsia. "Il medico del servizio d'emergenza lo ha visitato. Non ha trovato alcun segno di vita e quindi lo ha dichiarato morto", ha detto all'Afp il direttore medico dell'ospedale, Rajendra Kumar. Il corpo è stato poi posto in una cella frigorifera fino all'arrivo della famiglia, sei ore dopo. "Quando una squadra di polizia e la sua famiglia sono arrivate per avviare le procedure amministrative per l'autopsia, è stato trovato vivo", ha aggiunto Kumar. L'uomo è ora in coma. "È a dir poco un miracolo", ha commentato il direttore dell'ospedale, mentre è stata aperta un'indagine per comprendere l'errore diagnostico.