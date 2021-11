Cucina

Biscotti di pasta di mandorle siciliane: ricetta facile

Ragusa . I biscotti di pasta di mandorle siciliani sono tra i dolci più conosciuti al mondo quando si parla di Sicilia. Esistono diverse varienti di ricette per preparare i biscotti di pasta di mandorle siciliane , noi ne elenchiamo una facile da seguire per avere dolci morbidi e gustosi. Biscotti di pasta di mandorle siciliani: ingredienti: 250 g Farina di mandorle, 180 g Zucchero a velo, 40 g Albume d'uovo (meno di 2 uova medie), 1 cucchiaio Miele d'acacia, 2-3 gocce Aroma alla mandorla amara. Ora vediamo passo dopo passo come si preparano. Biscotti di pasta di mandorle: ricetta sicilianaPer prima cosa versate in una terrina la farina di mandorle, lo zucchero a velo, il miele, l’albume d’uovo (poco per volta) e 2-3 gocce di aroma mandorla amara. Se non avete la farina di mandorle, potete utilizzare le mandorle pelate e frullarle finemente in un mixer. Mettete poco albume alla volta, perchè la quantità varia anche dalla farina di mandorle. Poi amalgamate tutti gli ingredienti, prima con un cucchiaio, poi con le mani. Appena avrete ottenuto un impasto compatto, potete passare al passaggio successivo.Spolverate il piano di lavoro con lo zucchero a velo e create un salsicciotto con l’impasto. Roteatelo nello zucchero a velo e tagliatelo a tocchetti da 1 cm circa. Fate roteare ogni tocchetto nello zucchero a velo, dando una forma più arrotondata e poi prendete con 3 dita l’impasto, in modo da dare la forma classica delle paste di mandorla (sulla forma ci devo ancora un po’ lavorare). Ogni biscotto dovrà pesare ca. 20-25 g. Appoggiate man mano i biscotti di pasta di mandorle su una teglia ricoperta di carta da forno. Infornate nel forno statico preriscaldato a 170° per ca. 11-12 minuti. Le paste di mandorla devono appena dorarsi e rimanere morbide all’interno.Una volta pronte, attendete che si raffreddino prima di toglierle dalla teglia da forno. I biscotti di pasta di mandorle se conservati in un barattolo di vetro chiuso si possono consertvare per qualche settimana. Ecco le altre ricette siciliane di dolci e non solo pubblicate nella rubrica cucina del QuotidianodiRagusa.it

