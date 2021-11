Cronaca

Terribile incidente sulla Modica-Pozzallo: 3 feriti TUTTE LE FOTO

Galllery

La squadra dei Vigili del Fuoco di Modica è intervenuta stamattina intorno alle ore 8, sulla ss194 Modica Pozzallo, in prossimità dello svincolo per la zona industriale, per un incidente stradale avvenuto tra due mezzi, una Opel Zafira con a bordo una coppia di 60enni, e una Ford Focus condotta da un trentenne. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a liberare le tre persone, rimaste incastrate all’interno delle autovetture coinvolte e ad affidarle alle cure dei sanitari. Successivamente provvedevano alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate. Sul posto 118, ANAS, Polizia Municipale di Modica e Polizia Stradale per gli adempimenti di loro competenza. I tre feriti sono stati trasportati al pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Modica è intervenuta stamattina intorno alle ore 8, sulla ss194 Modica Pozzallo, in prossimità dello svincolo per la zona industriale, per un incidente stradale avvenuto tra due mezzi, una Opel Zafira con a bordo una coppia di 60enni, e una Ford Focus condotta da un trentenne. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a liberare le tre persone, rimaste incastrate all’interno delle autovetture coinvolte e ad affidarle alle cure dei sanitari. Successivamente provvedevano alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate. Sul posto 118, ANAS, Polizia Municipale di Modica e Polizia Stradale per gli adempimenti di loro competenza. I tre feriti sono stati trasportati al pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica.