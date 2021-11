Cronaca

Grave incidente sulla Modica-Pozzallo

Modica - Grave incidente stamattina intorno alle ore 8,10 sulla 194, la Modica-Pozzallo. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una Ford Focus e una Opel Zafira. L'incidente è avvenuto neri pressi dello svincolo della zona industriale di Modica. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica e la Polstrada per i rilievi. Secondo le prime informazioni i feriti trasportati in ospedale sono tre. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le dierezioni di marcia.In corso da parte degli agenti la ricostruzione esatte del grave incidente.

Modica - Grave incidente stamattina intorno alle ore 8,10 sulla 194, la Modica-Pozzallo. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una Ford Focus e una Opel Zafira. L'incidente è avvenuto neri pressi dello svincolo della zona industriale di Modica. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica e la Polstrada per i rilievi. Secondo le prime informazioni i feriti trasportati in ospedale sono tre. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le dierezioni di marcia. In corso da parte degli agenti la ricostruzione esatte del grave incidente.