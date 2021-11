Sport

Manchester United, ufficiale l'esonero di Solskjaer

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha ufficializzato l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Una decisione che arriva il giorno dopo la pesante sconfitta incassata sul campo del Watford di Claudio Ranieri (4-1) e più in generale per i risultati negativi fatti registrare in Premier (ManUtd settimo con 17 punti in 12 gare), mentre in Champions la squadra è in testa al girone con 7 punti in 4 partite, in compagnia del Villarreal e con due lunghezze di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini. ’’Ole - sottolinea il club nel comunicato stampa dell’esonero -sarà sempre una leggenda del Manchester United ed è con rammarico che abbiamo preso questa difficile decisione. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non possono oscurare tutto il lavoro che Solskjaer ha svolto negli ultimi tre anni, ricostruendo le basi per ottenere successi a lungo termine.ChampionsOle va via con i nostri più sinceri ringraziamenti per l’instancabile impegno nel suo lavoro da manager e con i nostri migliori auguri per il futuro’’. ’’Il suo posto nella storia del club lo avrà sempre, non solo per quello che ha fatto da giocatore, ma per il grande uomo e allenatore che è e per averci regalato tanti grandi momenti. Sarà per sempre il bentornato all’Old Trafford come parte della famiglia del Manchester United’’, conclude il club. I red devils hanno anche annunciato che ’’Michael Carrick assumerà la guida della squadra per le prossime partite’’, nel frattempo la società ’’cercherà un manager ad interim fino alla fine della stagione’’.Per il futuro tanti i nomi, si parla dei francesi Zinedine Zidane e Laurent Blanc, ma al momento si va avanti con Carrick.

