Salute e benessere

La dieta dei monaci buddisti per la salute di corpo e mente

La dieta dei monaci buddisti così come la dieta dei monaci Shaolin si basa sul consumo di alimenti che aiutano a depurare il corpo e la mente. La dieta dei monaci buddisti si basa sul consumo di pochissimi alimenti ovvero riso, frutta, verdura e tisane. La dieta dei monaci buddisti è un regime ipocalorico e iposodico che promette un dimagrimento rapido ma è opportuno sottolineare che può anche creare degli scompensi e per questo si raccomanda di seguirla per non più di una settimana o dieci giorni. Tra i regimi alimentari buddisti più rigidi e disintossicanti troviamo la dieta dei monaci di Shaolin, monastero nella provincia di Henan in Cina.Monaci di Shaolin: regoleI monaci di Shaolin possiedono una vera e propria lista di regole ferree:Non mangiano cibi acidi perché danneggiano lo spirito e nemmeno quelli troppo piccanti perché tendono ad infiammare il corpo.Il primo pasto della giornata deve essere il più abbondante e l’ultimo il più leggero che non deve essere consumato non dopo le 19.00 per consentire al corpo di digerire correttamente prima del riposo notturno.I pasti devono essere tre al giorno (colazione pranzo e cena) con due spuntini per evitare l’abbuffata serale.Le porzioni devono essere contenute e non si possono mangiare troppi tipi di cibo diverso, anche se in piccole quantità.Ma cosa mangiano i monaci buddisti nella dieta?Colazione: frutta. Pranzo: riso e frutta. Merenda: verdura. Cena: riso e verdura. Disintossicare il corpo e ritrovare l’energia, seguendo i consigli dei monaci Shaolin, è possibile: si tratta, infatti, di abitudini quotidiane che riguardano diverse sfere – come la dieta, il sonno e l’allenamento – che vanno intraprese per potersi mantenere in salute con successo. Gli Shaolin sono dei monaci buddisti che fondarono – in Cina, ai piedi del Monte Santo Song Shan – il primo monastero, circa 1500 anni fa. Secondo Walter Gjergja – unico discepolo Shaolin italiano della 32esima generazione, il cui nome monastico è Shi Xing Mi – l’energia che abbiamo al mattino, quando ci svegliamo, è caratterizzata da tre componenti principali: quella mentale, fisica ed emotiva/spirituale.

Disintossicare il corpo e ritrovare l'energia, seguendo i consigli dei monaci Shaolin, è possibile: si tratta, infatti, di abitudini quotidiane che riguardano diverse sfere – come la dieta, il sonno e l'allenamento – che vanno intraprese per potersi mantenere in salute con successo. Gli Shaolin sono dei monaci buddisti che fondarono – in Cina, ai piedi del Monte Santo Song Shan – il primo monastero, circa 1500 anni fa. Secondo Walter Gjergja – unico discepolo Shaolin italiano della 32esima generazione, il cui nome monastico è Shi Xing Mi – l'energia che abbiamo al mattino, quando ci svegliamo, è caratterizzata da tre componenti principali: quella mentale, fisica ed emotiva/spirituale.