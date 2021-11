Economia

Vittoria, rilascio certificati abitabilità e agibilità: le precisazione del sindaco

Vittoria - Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, informa i cittadini su alcuni dettagli che riguardano il rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità. Per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, il sindaco Francesco Aiello precisa: “Ricordo ai cittadini e a tutti i tecnici di categoria che il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità (SCA) in materia urbanistica, viene concesso a titolo gratuito. Nessun onere è dovuto al Comune da parte dei cittadini o dei tecnici, fatta eccezione per i diritti di segreteria, pari a € 25,82”.La nota del Sindaco e dell’Ufficio Urbanistica si è resa necessaria per evitare equivoci e per ribadire l’operato dell’Amministrazione improntato all’insegna della trasparenza e della linearità.

