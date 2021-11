Cultura

Museo Etnografico a Modica: omaggio ai Maestri Di Raimondo e Iemmolo FOTO

Modica - "L'apertura notturna del Museo Etnografico di Palazzo dei Mercedari è stata l'occasione per omaggiare i maestri Giovanni Di Raimondo e Angelo Iemmolo che con la loro sapiente opera hanno regalato ai posteri uno scorcio in pietra della Modica che fu". Lo scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post con foto pubblicato sul suo profilo Facebook. "Anche questo terzo appuntamento alla scoperta dei Tesori di Modica - scrive il sindaco Abbate - ha ricevuto una straordinaria risposta di pubblico, segno che la fame di cultura è sempre grande".

