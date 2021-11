Cronaca

Sparatoria a Vittoria: un ferito

Vittoria. Un ferito. E' il bilancio di una sparatoria avvenuta stasera intorno alle ore 19 in via Rosolino Pilo angolo via Farini a Vittoria. Secondo le prime informazioni c'è stato solo un ferito. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. I medici ne hanno deciso il trasferimento nel reparto di chirurgia. Pare che abbia riportato più di una ferita ma non corre pericolo di vita. In queste ore sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. (Foto Assenza)

