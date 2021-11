Attualità

Pioggia e maltempo in Sicilia, allerta gialla anche a Ragusa

Ragusa – Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia una nuova allerta meteo gialla in buona parte della Sicilia per domani 22, novembre. L'allerta meteo come si vede nella foto della protezione Civile della Sicilia ruguarda anche la provincia di Ragusa. In particolare sul sito della protezione Civile della Siclia si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Localmente forti nord-orientali, in rotazione da Sud-Ovest sui settori occidentali.

