Marina di Ragusa: il compleanno della Pro Loco Mazzarelli VIDEO

Marina di Ragusa- Il compleanno della pro Loco Mazzarelli a Marina di Ragusa. Ha festeggiato il compleanno la Pro Loco Mazzarelli, riunendo in una cena sociale, presso un agriturismo nei dintorni di Marina di Ragusa, i suoi soci per una serata conviviale allinsegna dell’amicizia, del buon cibo e del buon bere, ricordando i quattro anni trascorsi tra solidarietà iniziative sportive culturali e ambientali. E quale migliore ricordo, se non quello affidato al Presidente Tonino Gulino che così ripercorre questi anni di attività. “La Pro loco Mazzarelli - racconta Gulino - nasce nell'ottobre 2017 con finalità di promozione sociale, la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, storiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche del nostro territorio.Collabora con il comitato provinciale UNPLI, con quello del capoluogo e con quello regionale condividendo da sempre una particolare sensibilità al tema ambientale.’ Riparte Mazzarelli’ è stato da sempre non solo uno slogan ma anche la ricerca di un vento nuovo che parte da una Marina di Ragusa non più esclusiva dei ragusani ma "mare" di tutti, non più solo un paese di villeggiatura ma un luogo per turisti provenienti da ogni dove. Valorizzare il territorio vuol dire anche promuovere l'economia agricola di eccellenza portata avanti da aziende che si sono sempre più dedicate all'agricoltura biologica e integrata che impegna ogni anno più di 1000 lavoratori, senza considerare l'indotto”. Poi il Presidente della Pro loco Mazzarelli elenca le attività che hanno contraddistinto l’associazione “nel corso di questi anni si sono radicati delle manifestazioni che hanno riscosso un notevole successo.La cuccìa di Santa Lucia in collaborazione con il GAS (gruppo acquisto solidale) Mazzarelli dà l'avvio alle festività natalizie per proseguire con la tombola vivente la Befana vien dal mare, e poi via via nel corso dell'anno il Carnevale, la mostra del pane di San Giuseppe, Maggio in fiore, il Triathlon, la festa della musica, il torneo di burraco, il Festival degli aquiloni e tanto altro ancora. Fiore all'occhiello Liolà, la rassegna culturale giunta quest'anno alla quarta edizione. Libri, autori, legati al territorio ma anche divulgazione scientifica, luoghi e amore per il territorio con la serata conclusiva che, già dalle ultime due edizioni, si rivolge all'archeologia con particolare riguardo a quella subacquea e che ha l'onore di avere il patrocinio della Soprintendenza del mare della regione siciliana. Forte e incisiva la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio: Gas, Siemu a peri, Agesci che come la Pro loco mettono a disposizione dei comuni tutte le loro potenzialità”.E dunque agli amici della Pro loco Mazzarelli vanno i più cordiali auguri per il proseguimento delle loro innumerevoli attività dal Quotidiano di Ragusa. (daniele distefano) Nel video curato dalla stessa Pro loco mazzarelli, i momenti salienti di questi quattro anni di impegno.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa